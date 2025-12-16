Ha mal di testa ma pensa siano le mestruazioni | Giulia va in ospedale e muore a 19 anni

Una giovane donna di 19 anni, Giulia Todaro, muore improvvisamente poche ore dopo aver consultato un ospedale pugliese. Certamente una tragedia che ha scosso la comunità, sollevando interrogativi sulle circostanze della sua scomparsa e sulle possibili cause di un decesso così precoce e inaspettato.

La tragedia di Giulia Todaro, ragazza pugliese di Lizzano deceduta poche ore dopo l’accesso all’ospedale di Manduria: “Innaturale che un genitore pianga la propria figlia 19enne”. Fanpage.it

