Gunther minacciato e scortato | il wrestling non è il calcio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mondo in cui la violenza nei eventi sportivi è purtroppo sempre più frequente, l'episodio di Gunther minacciato e scortato evidenzia differenze e peculiarità tra il wrestling e il calcio. Mentre nel calcio la violenza si manifesta spesso con tensioni e aggressioni, nel wrestling il contesto e le reazioni sono spesso diverse, suscitando reazioni contrastanti.

Immagine generica

Se nel calcio siamo ormai assuefatti a scene indecenti, con presunti tifosi e infiltrati che sfruttano una partita come pretesto per violenza fisica e verbale, quando lo stesso copione irrompe altrove lo shock è diverso. Perché ti costringe a una domanda semplice e scomoda: in che direzione stiamo andando? Il caso Gunther. È accaduto nel contesto WWE e proprio per questo colpisce ancora di più. La scena di Gunther subissato di insulti e minacce, scortato fuori dal palazzetto dalla sicurezza dopo aver sconfitto John Cena per sottomissione nel suo match di ritiro, sabato a Saturday Night’s Main Event, non è accettabile. Cdn.ilfaroonline.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gunther just took out Chad Gable backstage and dragged him to the ring WWERaw

Video Gunther just took out Chad Gable backstage and dragged him to the ring WWERaw

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.