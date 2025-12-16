Gunther minacciato e scortato | il wrestling non è il calcio

In un mondo in cui la violenza nei eventi sportivi è purtroppo sempre più frequente, l'episodio di Gunther minacciato e scortato evidenzia differenze e peculiarità tra il wrestling e il calcio. Mentre nel calcio la violenza si manifesta spesso con tensioni e aggressioni, nel wrestling il contesto e le reazioni sono spesso diverse, suscitando reazioni contrastanti.

Se nel calcio siamo ormai assuefatti a scene indecenti, con presunti tifosi e infiltrati che sfruttano una partita come pretesto per violenza fisica e verbale, quando lo stesso copione irrompe altrove lo shock è diverso. Perché ti costringe a una domanda semplice e scomoda: in che direzione stiamo andando? Il caso Gunther. È accaduto nel contesto WWE e proprio per questo colpisce ancora di più. La scena di Gunther subissato di insulti e minacce, scortato fuori dal palazzetto dalla sicurezza dopo aver sconfitto John Cena per sottomissione nel suo match di ritiro, sabato a Saturday Night's Main Event, non è accettabile.

