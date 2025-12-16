GUIDA TV 16 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Ecco la guida tv del 16 dicembre 2025, con tutti i programmi serali di Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Scopri cosa guardare questa sera e partecipa al Totoshare per indovinare gli ascolti. Buona visione!
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Sandokan finale di stagione Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:40 N.C.I.S. Sydney 1ªTv Italian Tourism Adward Serie Tv Evento Rai3 21:20 23:30 Amore Criminale Sopravvissute Inchieste Inchieste Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Carta Bianca Dalla Parte degli Animali R Talk Show Film Canale 5 21:50 23:55 La Notte nel Cuore 1ªTv Il Galà dei 500: Eccellenze Italiane Serie Tv Evento Italia 1 21:15 01:20 Le Iene Dawson’s Creek Inchieste Serie Tv La7 21:15 01:00 DiMartedì TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 23:15 Un Natale all’Altezza Natale alle Highlands Film Talent Nove 21:30 23:55 Only Fun: Comico Show R Oblivion: Ti Sfascio una Canzone Show Show GIOCO DELL’AVVENTO Indizio: il personaggio da indovinare lavora per Canale 5. Bubinoblog
