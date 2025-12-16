Guida alla scelta dei vini dolci per la tavola delle feste

Scopri come scegliere i vini dolci ideali per arricchire la tavola delle feste. Questa guida ti accompagnerà tra le varietà e gli abbinamenti, sfatando i pregiudizi e valorizzando le caratteristiche di questi preziosi nettari. Perfetti per concludere i pasti in dolcezza, i vini dolci rappresentano un tocco speciale per le occasioni festive.

I vini dolci vivono in una sorta di zona grigia: amatissimi da chi li conosce, guardati con sospetto da chi li associa solo al panettone dell’ultimo minuto. La verità è che sono in grado di dare profondità e freschezza alla tavola delle feste molto più di quanto immaginiamo. Partiamo da un presupposto: i vini dolci non sono semplicemente vini con lo zucchero. Sono vini in cui una parte degli zuccheri naturali dell’uva rimane non fermentata, quindi percepibile al palato. E questo può avvenire in tanti modi diversi. La tecnica più immediata è interrompere la fermentazione prima che i lieviti trasformino tutto lo zucchero in alcol: rimane quindi una quota di dolcezza residua che il vino porta con sé. Linkiesta.it

