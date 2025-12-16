Guerra Ucraina-Russia Trump ottimista dopo i negoziati Zelensky | Sui territori non c’è intesa non cederemo il Donbass | news in diretta

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina del 16 dicembre: a Berlino si è svolto il vertice tra Zelensky e i leader UE, mentre Trump si mostra ottimista sui negoziati di pace. Tuttavia, Zelensky ribadisce che l’Ucraina non cederà il Donbass, sottolineando la fermezza sulla questione territoriale. Aggiornamenti in tempo reale sulla situazione attuale.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina del 16 dicembre in diretta. Terminato a Berlino il vertice tra Zelensky e i leader UE, Trump si dice ottimista sui negoziati ma Zelensky frena: "Non riconosceremo Donbass come territorio russo". Verso nuovi colloqui nel fine settimana.

