Guerra Ucraina Mosca dice no alle truppe Nato a Kiev Zelensky | Piani di pace saranno presentati a giorni alla Russia

Mosca ha respinto la presenza di truppe NATO a Kiev, mentre Zelensky annuncia l'imminente presentazione di piani di pace alla Russia. Il Cremlino ha inoltre comunicato che il 19 dicembre Vladimir Putin terrà una sessione di domande e risposte con la stampa, inclusi i giornalisti dei Paesi considerati non amici.

Il Cremlino ha annunciato che il prossimo 19 dicembre il presidente Vladimir Putin terrà una sessione di domande e risposte con la stampa, dando l’opportunità anche ai “giornalisti dei Paesi non amichevoli” di rivolgere domande direttamente al leader russo. L’evento potrebbe rappresentare un momento chiave nelle relazioni internazionali mentre si intensificano i colloqui per la pace in Ucraina. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato ieri al vertice di Berlino con leader europei e rappresentanti statunitensi, sottolineando che i colloqui sono stati “molto produttivi” e che i piani di pace saranno presentati nei prossimi giorni a Mosca. Thesocialpost.it

