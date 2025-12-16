Nel contesto della guerra nel Mar Nero, un drone subacqueo ucraino ha colpito un sottomarino russo della classe Kilo, recentemente aggiornato allo standard Varshavyanka. Questo episodio evidenzia le crescenti tensioni e la sofisticazione delle operazioni sottomarine in una regione strategicamente cruciale, aggiungendo un nuovo capitolo alle sfide militari tra Russia e Ucraina.

© Panorama.it - Guerra nel Mar Nero, la nuova maledizione dei sottomarini russi

Un drone subacqueo ucraino ha colpito un sottomarino russo della classe Kilo, già aggiornato allo standard più moderno detto Varshavyanka. L’operazione ha avuto luogo nel porto di Novorossijsk, sul Mar Nero, ed è stata condotta dal Servizio di sicurezza ucraino (Sbu). La stessa organizzazione ha anche diffuso un video dell’attacco e questo sarebbe avvenuto utilizzando un drone subacqueo. Dal comunicato diffuso dallo Sbu anche sui canali social si legge che l’operazione è stata condotta dalle unità appartenenti alla 13a Direzione generale del Dipartimento per il controspionaggio, insieme con membri dello Special operation center sud, ovvero dall’unità delle Forze speciali della Marina ucraina. Panorama.it

Migranti, Tajani: Se si blocca il Mar Nero nuova ondata di flussi

La linea del fronte decisiva è il mar Nero. E nello scontro non ci sono solo Russia e Ucraina - Un eventuale controllo russo di tutta la sponda nord del Mar Nero non sarebbe visto di buon occhio da Erdog ... editorialedomani.it