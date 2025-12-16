Guerra nel Mar Nero la nuova maledizione dei sottomarini russi
Nel contesto della guerra nel Mar Nero, un drone subacqueo ucraino ha colpito un sottomarino russo della classe Kilo, recentemente aggiornato allo standard Varshavyanka. Questo episodio evidenzia le crescenti tensioni e la sofisticazione delle operazioni sottomarine in una regione strategicamente cruciale, aggiungendo un nuovo capitolo alle sfide militari tra Russia e Ucraina.
Un drone subacqueo ucraino ha colpito un sottomarino russo della classe Kilo, già aggiornato allo standard più moderno detto Varshavyanka. L’operazione ha avuto luogo nel porto di Novorossijsk, sul Mar Nero, ed è stata condotta dal Servizio di sicurezza ucraino (Sbu). La stessa organizzazione ha anche diffuso un video dell’attacco e questo sarebbe avvenuto utilizzando un drone subacqueo. Dal comunicato diffuso dallo Sbu anche sui canali social si legge che l’operazione è stata condotta dalle unità appartenenti alla 13a Direzione generale del Dipartimento per il controspionaggio, insieme con membri dello Special operation center sud, ovvero dall’unità delle Forze speciali della Marina ucraina. Panorama.it
