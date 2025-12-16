Guerra in Ucraina Nostradamus ha già previsto tutto | Finirà così Trema anche l’Europa

Con l’avvicinarsi della fine del ciclo solare, tornano alla ribalta le quartine di Nostradamus, il celebre veggente francese. Le sue profezie, spesso oggetto di interpretazioni enigmatiche, vengono analizzate anche in relazione agli eventi attuali, come la guerra in Ucraina, suscitando timori e riflessioni a livello europeo.

Come accade ogni anno, con l’approssimarsi della fine del ciclo solare, l’interesse per le enigmatiche quartine di Michel de Nostredame, il celebre astrologo e veggente francese del XVI secolo, torna prepotentemente alla ribalta. La sua celebre raccolta, Le Profezie, pubblicata per la prima volta nel 1555 e contenente 942 quartine criptiche, continua a essere oggetto di nuove e preoccupanti interpretazioni che puntano dritte al 2026. Sebbene i suoi versi siano scritti in un misto di latino arcaico e francese medievale, e siano notoriamente ambigui, i lettori moderni non esitano a collegarli ai timori e alle realtà geopolitiche attuali. Thesocialpost.it

