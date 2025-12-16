Guber Banca contribuisce alla riqualificazione dell' area ex industriale Bastianelli a Roma

Guber Banca partecipa alla riqualificazione dell'area ex industriale Bastianelli a Roma, segnando un passo importante per il quartiere San Lorenzo. Dopo anni di attese e difficoltà, si avvia verso una conclusione positiva il progetto di riqualificazione di questa storica zona della città.

Brescia, 16 dicembre 2025 - Si avvia finalmente ad una conclusione positiva la lunga e accidentata vicenda dell'ex area Bastianelli nel cuore del quartiere San Lorenzo. Entro l'inizio del prossimo anno ripartiranno i lavori per la riqualificazione e il completamento di spazi destinati a residenze e servizi per il quartiere. Guber Banca e il partner di investimento Tyche Bank –entrambi operatori specializzati in procedure concorsuali, finanza d'impresa, acquisto di crediti fiscali e gestione di crediti NPL e UTP– hanno stretto una partnership con Newco Auction S.r.l. e Fato Logistic Equipments S. Iltempo.it

