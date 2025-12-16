Gualtieri | LaborDì utile ai giovani per capire come entrare nel mondo del lavoro
Gualtieri sottolinea l'importanza di LaborDì come occasione per i giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro, incontrare aziende e scoprire le opportunità professionali. L'evento, organizzato dalle Acli, rappresenta un momento di orientamento e confronto che favorisce l'inserimento dei giovani nel mercato lavorativo.
(Adnkronos) – “Ringrazio le Acli per il loro impegno sociale così importante e anche per aver organizzato il LaborDì, che è sempre un appuntamento molto bello e utile innanzitutto per i ragazzi, che hanno la possibilità di avere un assaggio del mondo del lavoro, di incontrare aziende e imprese e di capire come possono fare . Ildifforme.it
