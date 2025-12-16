Guadalajara-Barcellona in ritardo il motivo è oltre l'assurdo | si scopre che lo stadio non è a norma

Il match tra Guadalajara e Barcellona in programma per la Coppa del Re è stato rinviato a causa di un imprevisto che sorprende: lo stadio Escartín non rispetta le norme di sicurezza. Per ampliare la capienza, sono state installate tribune provvisorie, ma questa scelta ha causato un contrattempo insormontabile, portando alla decisione di posticipare la partita.

Contrattempo ai limiti del paradossale poco prima della sfida di Coppa del Re tra il Deportivo Guadalajara e il Barcellona: per aumentare i posti allo stadio Escartìn, approfittando dell'arrivo degli azulgrana, si sono installate tribune provvisorie. Ma proprio poco prima del fischio di inizio si è scoperto che mancavano di omologazione. Fanpage.it

