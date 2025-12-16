GTA 6 e i suoi fratelli il 2026 sarà un anno ricco di uscite | tutti videogame confermati

Il 2026 si prospetta come un anno ricco di uscite nel mondo dei videogiochi, con molte novità attese e confermate. Tra queste, spicca sicuramente GTA 6, ma ci saranno anche altri titoli di rilievo pronti a conquistare gli appassionati. Ecco un’analisi delle uscite già confermate e delle possibili novità che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

L’attenzione di tutti è focalizzata su GTA 6, ma il 2026 sarà un anno in cui ci saranno talmente tante uscite che necessiterà fare delle scelte dolorose se si vuole mantenere qualcosa nel portafogli: vediamo quali sono i giochi già confermati e quali potrebbero essere confermati nei prossimi mesi. Non c’è dubbio che il gioco più atteso del prossimo anno sia il nuovo capitolo della storica saga Rockstar e che il mondo intero si augura che questa volta la data annunciata dall’azienda sia effettivamente quella in cui verrà rilasciato il gioco. Lasciando perdere leak e suggestioni (quella più galvanizzante è la possibile uscita di Half-Life 3 insieme a Steam Machine) cerchiamo di fare un punto su tutto quello che uscirà nei prossimi 12 mesi. Esports247.it

