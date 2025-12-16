Gruppo Giovani imprenditori di Ance Sicilia Zaccaria nuovo presidente

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia ha eletto all’unanimità Gianluca Zaccaria, di Ance Ragusa, come nuovo presidente. Questa nomina rappresenta un passo importante per il gruppo, che punta a rafforzare la propria presenza e a promuovere iniziative innovative nel settore dell’edilizia e dell’imprenditoria giovanile in Sicilia.

