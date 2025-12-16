Grugliasco in festa | dal mercatino artigianale alla Sacra Rappresentazione tante iniziative fino al 10 gennaio

Grugliasco si anima con una serie di eventi dal 10 dicembre al 10 gennaio, offrendo iniziative per tutte le età. Dall'artigianato locale al tradizionale presepe vivente, la città si trasforma in un vivace palcoscenico natalizio, coinvolgendo residenti e visitatori in un'atmosfera festosa e ricca di iniziative.

La prima edizione di "Grugliasco è. Natale!" entra nel vivo, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto. La manifestazione, organizzata dalla Società Le Serre per conto dell'Amministrazione Comunale, proseguirà con un fitto calendario di eventi fino al 10 gennaio, coinvolgendo.

