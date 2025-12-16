Gravissimo incidente stradale | auto distrutte coinvolto anche un bambino | chi è la vittima

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 15 dicembre a Vivaro, in provincia di Pordenone. L'impatto frontale ha causato ingenti danni alle vetture coinvolte e ha coinvolto anche un bambino. Poche ore dopo, è stata comunicata la notizia più preoccupante riguardo alle vittime dell'incidente.

Poche ore dopo il violentissimo incidente frontale avvenuto nel pomeriggio del 15 dicembre a Vivaro (Pordenone) è arrivata la notizia più temuta. Lo scontro, che aveva immediatamente fatto temere conseguenze gravissime, si è trasformato in una tragedia nel corso della serata, quando dall'ospedale è giunta la conferma del decesso di una delle persone coinvolte. L'incidente si era verificato intorno alle 13 lungo la strada che collega Vivaro a San Foca, la ex Provinciale 53, poco prima del ponte sul lato di Vivaro. Un tratto di carreggiata che improvvisamente si è trasformato in uno scenario drammatico, con due vetture distrutte e i soccorsi impegnati in una corsa contro il tempo.

