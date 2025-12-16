Grave condizione occupazionale dei lavoratori Dussmann Service di Benevento | richiesta di intervento urgente

Le Organizzazioni Sindacali di Benevento denunciano una grave situazione occupazionale tra i lavoratori di Dussmann Service, azienda incaricata delle pulizie presso la stazione ferroviaria. In un appello alle Istituzioni, evidenziano le criticità che coinvolgono i dipendenti e chiedono interventi urgenti per tutelare i loro diritti e il loro benessere.

Tempo di lettura: 2 minuti “Le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono richiamare l’attenzione delle Istituzioni in indirizzo sulla situazione di forte criticità che stanno vivendo i lavoratori e le lavoratrici della Dussmann Service di Benevento, azienda titolare dell’appalto per le attività di pulizia presso la stazione ferroviaria di Benevento, per conto di Trenitalia. Attualmente, il personale in forza risulta già coinvolto in un regime di solidarietà pari al 70%, condizione che incide in modo significativo sul reddito e sulla stabilità lavorativa. A questa situazione si aggiunge un ulteriore elemento di forte preoccupazione: a partire dal 1° gennaio 2026, in seguito al trasferimento dell’ex IMC di Benevento dalla competenza di Trenitalia a quella di RFI, le attività di pulizia potrebbero essere affidate ad altra società, con conseguente esclusione dei lavoratori Dussmann dallo stesso sito in cui operano da anni. Anteprima24.it

