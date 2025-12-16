Grandi eventi a Giugliano | domani show di Ciro Ceruti venerdì concerto di Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare

Un ricco calendario natalizio anima Giugliano con eventi per tutti i gusti, tra spettacoli, concerti, spettacoli comici, villaggi tematici e attività all'aperto. Domani si esibirà Ciro Ceruti, mentre venerdì sarà la volta di Ebbanesis e della Nuova Compagnia di Canto Popolare, regalando momenti di festa e intrattenimento nelle piazze e nei luoghi simbolo della città.

© Puntomagazine.it - Grandi eventi a Giugliano: domani show di Ciro Ceruti, venerdì concerto di Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare Concerti, spettacoli comici, villaggi tematici e pista di pattinaggio: il calendario natalizio anima piazze e luoghi simbolo della città. Giugliano, 16 dicembre 2025 – Grandi eventi a Giugliano all’interno del programma “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero”. Entra nel clou il programma promosso dal Comune ed iniziato lo scorso 6 dicembre. Domani sera alle 21, nella ex chiesa delle Concezioniste, nei pressi di corso Campano, si terrà “ Shit Life”, lo show del noto comico Ciro Ceruti. Il 19 ci si sposterà in piazza Matteotti per il grande concerto delle Ebbanesis e della Nuova Compagnia di Canto Popolare, sempre alle 21. Puntomagazine.it TERREMOTO A NAPOLI, SCOSSA IN DIRETTA SUL TGR CAMPANIA: PANICO IN STUDIO Giugliano, si parte: domani il debutto col Potenza. Colavitto: «Squadra pronta» - I tigrotti, reduci dalla vittoria in Coppa Italia con la Pianese, vogliono iniziare col piede giusto. ilmattino.it Eventi natalizi a #Giugliano, a Campania Oggi parla l’assessore Marco Sepe: “Grandi sforzi personali ed economici da parte di quest’amministrazione” - facebook.com facebook