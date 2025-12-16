grandi dolci della tradizione ecco la collezione 2025 di pasticceria pariani

Scopri la Collezione Natale 2025 di Pasticceria Pariani, un omaggio ai grandi dolci della tradizione. Dal 1953, la maison si distingue per l’eccellenza artigianale, offrendo specialità che celebrano le festività con gusto e raffinatezza. La nuova collezione rinnova la passione per i dolci tipici, portando un tocco di eleganza e tradizione alle tavole natalizie.

La Pasticceria Pariani presenta la Collezione Natale 2025, proposta che rinnova l’eccellenza artigianale della maison fondata nel 1953. Una collezione che esprime la vera essenza delle feste, frutto di lavorazioni lente, selezione rigorosa delle materie prime e continua ricerca della perfezione. Protagonista il Panettone Classico Pariani, con lievito madre vivo e lunghi tempi di maturazione che garantiscono un impasto morbido, aromatico e digeribile. Dal ’53 il panettone è prodotto con fermentazione spontanea, processo lento e complesso che consente la formazione di aromi autentici e conferisce al dolce la sua struttura soffice e il profumo. Ilgiorno.it

I DOLCI DELLA TRADIZIONE.

