Grande successo a Scafa per la seconda Corsa dei Babbo Natale con oltre 200 atleti FOTO

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scafa si è svolta con grande entusiasmo la seconda edizione della Corsa dei Babbo Natale, attirando oltre 200 atleti provenienti da diverse regioni. L'evento, che unisce sport, festa e spirito natalizio, ha riscosso un notevole successo, coinvolgendo la comunità e creando un’atmosfera di gioia e condivisione.

Grande successo a Scafa per la seconda Corsa dei Babbo Natale a Scafa con la presenza di più di 200 atleti anche da fuori regione tra sport, festa e spirito natalizio.Nell'evento sportivo sono stati coinvolti atleti e famiglie nelle tre formule previste: gara competitiva, non competitiva e corsa. Ilpescara.it

Cristiano Di Luca: grande successo per gli eventi natalizi a Scafa

Video Cristiano Di Luca: grande successo per gli eventi natalizi a Scafa
