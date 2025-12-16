Grande Fratello Rasha torna con Omer ma Sonia la punge | Ha cambiato idea ora che lui è in finale

Rasha Younes torna al Grande Fratello per riavvicinarsi a Omer Elomari, entrando nella Casa e cercando di chiarire i loro rapporti. Tuttavia, Sonia interviene con una battuta, sottolineando il cambiamento di idea di Rasha ora che Omer è in finale. Tra post social e sorprese in diretta, la situazione tra i due protagonisti si fa sempre più intricata.

Dai post sui social alla sorpresa in Casa: Rasha Younes fa il primo passo, entra al Grande Fratello e chiarisce con Omer Elomari, riaccendendo una storia mai davvero finita, ma l'opinionista non le crede. Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello erano convinti di trovarsi a un passo dalla finale, ignari del fatto che il traguardo fosse stato posticipato a giovedì prossimo. Una sorpresa che ha portato alla messa in onda di una semifinale bis, particolarmente intensa per Omer Elomari, protagonista di due momenti chiave della puntata: l'esito del televoto e l'incontro con Rasha Younes, eliminata nel precedente appuntamento del reality. Movieplayer.it

Grande Fratello - La storia di Rasha

