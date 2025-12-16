Grande Fratello puntata 15 dicembre | chi è l' ultimo eliminato prima della finale e chi è al televoto

La puntata del Grande Fratello del 15 dicembre ha sorpreso i telespettatori, portando un'eliminazione imprevista prima della finalissima. Inaspettatamente, è stato annunciato anche il concorrente al televoto, creando suspense e tensione tra i partecipanti e il pubblico. Ecco tutti i dettagli sull’ultima eliminazione e sulle dinamiche della serata.

Una puntata che non ci doveva essere e che pure c'è stata è quella che andata in onda lunedì 15 dicembre per il Grande Fratello. Per quella data, infatti, inizialmente era prevista la finale del reality di Canale 5, mentre all'ultimo si è deciso di spostare la finale nella serata di giovedì 18.

Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 15 dicembre, tredicesima puntata - Vediamo nel dettaglio quello che è successo nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 15 dicembre 2025 con le ultime news. superguidatv.it

Benvenuto in studio, Domenico! #GrandeFratello x.com

