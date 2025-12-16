Grande Fratello puntata 15 dicembre | chi è l' ultimo eliminato prima della finale e chi è al televoto

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata del Grande Fratello del 15 dicembre ha sorpreso i telespettatori, portando un'eliminazione imprevista prima della finalissima. Inaspettatamente, è stato annunciato anche il concorrente al televoto, creando suspense e tensione tra i partecipanti e il pubblico. Ecco tutti i dettagli sull’ultima eliminazione e sulle dinamiche della serata.

Immagine generica

Una puntata che non ci doveva essere e che pure c'è stata è quella che andata in onda lunedì 15 dicembre per il Grande Fratello. Per quella data, infatti, inizialmente era prevista la finale del reality di Canale 5, mentre all'ultimo si è deciso di spostare la finale nella serata di giovedì 18. Today.it

Grande Fratello - Bentornato #GF15!

Video Grande Fratello - Bentornato #GF15!

grande fratello puntata 15Grande Fratello, cosa è successo nella semifinale: Anita superfinalista, Domenico eliminato, il faccia a faccia tra Benedetta e Valentina - Colpi di scena nella semifinale del Grande Fratello: Domenico eliminato, Omer in finale, la scelta coraggiosa di Anita ... libero.it

Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 15 dicembre, tredicesima puntata - Vediamo nel dettaglio quello che è successo nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 15 dicembre 2025 con le ultime news. superguidatv.it