Grande Fratello | Omer in finale Anita superfinalista e due al televoto

La semifinale bis del Grande Fratello si conclude con Omer Elomari in finale, dopo aver superato Domenico al televoto, e Anita come superfinalista. La serata ha riservato momenti emozionanti, tra confronti e sorprese, che definiscono i protagonisti della grande finale. Due concorrenti sono in corsa per la vittoria, pronti a lasciare il segno nell'ultima fase del reality.

Serata decisiva nella semifinale bis: Omer Elomari vince il televoto contro Domenico, ritrova l'amore in diretta e si prepara alla finale insieme ad Anita, prima superfinalista. Ieri sera si è svolta la semifinale bis del Grande Fratello, resa necessaria dallo slittamento della finale a giovedì 18 dicembre. Nel corso della puntata è stato eletto il quinto e ultimo finalista, uscito dal televoto che vedeva contrapposti Domenico D'Alterio e Omer Elomari. Omer batte Domenico e vola in finale Prima di ottenere l'accesso alla finale, il concorrente di origine siriana, ha potuto incontrare Rasha. La distanza sembra aver fatto bene alla coppia: i due hanno chiarito i propri sentimenti e deciso di tornare insieme. Movieplayer.it

