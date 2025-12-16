Grande Fratello | Omer in finale Anita superfinalista e due al televoto

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale bis del Grande Fratello si conclude con Omer Elomari in finale, dopo aver superato Domenico al televoto, e Anita come superfinalista. La serata ha riservato momenti emozionanti, tra confronti e sorprese, che definiscono i protagonisti della grande finale. Due concorrenti sono in corsa per la vittoria, pronti a lasciare il segno nell'ultima fase del reality.

grande fratello omer in finale anita superfinalista e due al televoto

© Movieplayer.it - Grande Fratello: Omer in finale, Anita superfinalista e due al televoto

Serata decisiva nella semifinale bis: Omer Elomari vince il televoto contro Domenico, ritrova l'amore in diretta e si prepara alla finale insieme ad Anita, prima superfinalista. Ieri sera si è svolta la semifinale bis del Grande Fratello, resa necessaria dallo slittamento della finale a giovedì 18 dicembre. Nel corso della puntata è stato eletto il quinto e ultimo finalista, uscito dal televoto che vedeva contrapposti Domenico D'Alterio e Omer Elomari. Omer batte Domenico e vola in finale Prima di ottenere l'accesso alla finale, il concorrente di origine siriana, ha potuto incontrare Rasha. La distanza sembra aver fatto bene alla coppia: i due hanno chiarito i propri sentimenti e deciso di tornare insieme. Movieplayer.it

?? ASSURDO! LE PAROLE DI OMER PRIMA DELLA FINALE!TUTTO IL WEB SI E’ COMMOSSO??

Video ?? ASSURDO! LE PAROLE DI OMER PRIMA DELLA FINALE!TUTTO IL WEB SI E’ COMMOSSO??

grande fratello omer finaleGrande Fratello 2025, semifinale bis: Omer è l’ultimo finalista, Anita vola direttamente sul podio - Una serata densa di scontri, come quello tra Benedetta e Valentina, ma anche di ricongiungimenti: Omer e Rasha, dopo la sfuriata di lunedì scorso, si ritrovano. oggi.it

grande fratello omer finaleGrande Fratello: Omer in finale, Anita superfinalista e due al televoto - Serata decisiva nella semifinale bis: Omer Elomari vince il televoto contro Domenico, ritrova l'amore in diretta e si prepara alla finale insieme ad Anita, prima superfinalista. movieplayer.it