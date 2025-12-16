Grande Fratello le pagelle della tredicesima puntata | il triangolo no 0 Jonas e Anita emozioni e sofferenza 8

Nella tredicesima puntata del Grande Fratello, i concorrenti affrontano emozioni intense e rivelazioni sorprendenti. Tra il triangolo no e le storie di Jonas e Anita, la serata riserva momenti di sofferenza e suspense. Il finale è stato rinviato di alcuni giorni, lasciando i ragazzi della casa a scoprire nuove dinamiche e sviluppi, creando aspettative per le prossime puntate.

© Dilei.it - Grande Fratello, le pagelle della tredicesima puntata: il triangolo no (0), Jonas e Anita, emozioni e sofferenza (8) Finale rinviata di qualche giorno, ecco cos’hanno scoperto i ragazzi della casa del Grande Fratello all’inizio della puntata del 15 dicembre. Permanenza prolungata ancora un po’, con tutti i confrontiscontri del caso, come quello tra Benedetta e Valentina, semplicemente inguardabile e inascoltabile. Omer e Rasha di nuovo insieme. Voto: 7. Isolato in salone, Omer ha modo di parlare di Rasha. Le loro incomprensioni non contano perché lui prova qualcosa di molto forte. Ecco allora apparire la giovane, ormai fuori dai giochi. Dal silenzio dietro un vetro al freeze, fino a quel concetto tanto importante ribadito con commozione: “ Mi manchi da morire ”. Dilei.it #grandefratello | HELENA ELIMINATA, ILARIA MIRACOLATA | ECCO LE PAGELLE DELL'ULTIMA PUNTATA Grande Fratello, le pagelle della tredicesima puntata: il triangolo no (0), Jonas e Anita, emozioni e sofferenza (8) - Tanto amore al GF ma anche profondi risentimenti e poi c’è Anita: la lettera di suo padre è uno squarcio nel petto che non intende riaprire ... dilei.it

