Grande fratello le pagelle della puntata del 15 dicembre

Ecco le pagelle della puntata del Grande Fratello del 15 dicembre. Tra momenti intensi e reazioni sorprendenti, spicca la faccia di Jonas quando ha scoperto che mancano ancora tre giorni alla finale, rivelando tutto il suo impatience e frustrazione. Un episodio ricco di emozioni che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso.

© Ilgiornale.it - Grande fratello, le pagelle della puntata del 15 dicembre La faccia di Jonas quando ha saputo che mancano ancora tre giorni alla finale è stata indimenticabile: lui non ne può veramente più e, dentro la sua testa, ha sicuramente mandato tutti a quel paese. Il posto in finale per Omer è assolutamente meritato e, anzi, avrebbe dovuto arrivarci fin dall’inizio e non come ultimo. Detto ciò, mi dispiace anche per Domenico che, nonostante tutto, è stato una bella scoperta ma – come lui stesso ha detto al momento dell’eliminazione – sarebbe stato più consono concentrarsi su di lui a livello di storia personale e non solo per un triangolo alla Temptation Island non riuscito: esperimento fallito. Ilgiornale.it #grandefratello 2024 | ECCO LE PAGELLE DELL'ULTIMA PUNTATA | VOTI PAZZESCHI Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Grande Fratello, pagelle della semifinale: il ritorno di Rasha (2), Valentina vs Benedetta (4) - Finale si, finale no: il Grande Fratello allunga di una puntata e sposta l'elezione del vincitore a giovedì 18 dicembre. movieplayer.it

