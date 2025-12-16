Grande fratello chi è il super finalista | l’annuncio di Simona e le polemiche del pubblico

La semifinale del Grande Fratello ha svelato il nome del super finalista, generando entusiasmo e polemiche tra il pubblico. Con un appuntamento di prima serata su Canale 5, l’evento ha segnato i primi bilanci di un’edizione lunga e seguita, definendo gli equilibri per la fase finale del reality. Simona ha annunciato il risultato, accendendo il dibattito tra i telespettatori.

La semifinale del Grande Fratello ha portato il pubblico di Canale 5 verso la conclusione di un'edizione lunga e seguita, con un appuntamento in prima serata che ha definito in modo chiaro gli equilibri in vista dell'ultimo atto. La tredicesima puntata, trasmessa lunedì 15 dicembre, ha rappresentato un passaggio determinante nel percorso del reality, segnando la composizione definitiva del gruppo di concorrenti ammessi alla finalissima del 18 dicembre. Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 15 dicembre Domenico D'Alterio è stato eliminato, Anita Mazzotta è stata proclamata superfinalista.

