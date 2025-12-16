Grande Fratello Benedetta Stocchi al veleno contro Valentina | Hai rovinato la mia immagine

Nuovo scontro tra Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo al Grande Fratello. Dopo l'eliminazione di Benedetta, è tornata nella casa per un confronto diretto con Valentina, ex compagna di Domenico D’Alterio. La discussione ha acceso ulteriormente le tensioni tra le due, con Benedetta che ha espresso dure critiche e accuse nei confronti di Valentina.

Nuovo scontro tra Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo, cosa si sono dette al Grande Fratello. Benedetta Stocchi è stata eliminata la scorsa settimana al Grande Fratello, ieri sera però è tornata nella casa per avere un nuovo confronto con Valentina Piscopo, l’ex compagna di Domenico D’Alterio. Per settimane abbiamo assistito ai loro scontri, l’ex compagna di Domenico non ha accettato il comportamento dell’ex gieffina nei confronti dell’ex compagno, più volte li ha accusati di averle mancato di rispetto con i loro atteggiamenti fin troppo intimi nella casa più spiata d’Italia. Ieri sera durante la semifinale bis del reality Benedetta Stocchi rivolgendosi a Valentina ha detto: “ Mi sono resa conto di tutto quello che hai creato perché tutta questa situazione che si è creata nella Casa sei stata tu ad alimentarla fuori. Bollicinevip.com

Grande Fratello, lite tra Benedetta Stocchi e Francesca Carrara

