Grande Fratello Anita Mazzotta è la superfinalista | i nomi dei finalisti

Nella puntata del Grande Fratello del 15 dicembre, si sono delineati i nomi dei finalisti. Con l’eliminazione di Domenico D'Alterio, Anita Mazzotta si è guadagnata il ruolo di superfinalista, portandola a un passo dalla conquista del montepremi finale. Ecco tutte le novità e i protagonisti di questa fase decisiva del reality.

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 15 dicembre Domenico D'Alterio è stato eliminato, Anita Mazzotta è stata proclamata superfinalista. I finalisti, invece, sono Grazia Kendi, Giulia Soponariu, Jonas Pepe e Omer Elomari. Fanpage.it Grande Fratello - Anita è la prima concorrente a entrare nella Casa Grande Fratello, Anita Mazzotta è la superfinalista: i nomi dei finalisti - Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 15 dicembre Domenico D'Alterio è stato eliminato, Anita Mazzotta è stata proclamata superfinalista ... fanpage.it

