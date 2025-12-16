Grande Fratello a sorpresa raddoppia | Anita superfinalista Rasha sposa il cane Koda e le pagelle

Il Grande Fratello di Simona Ventura continua a sorprendere, con una semifinale ricca di emozioni e colpi di scena. Anita si qualifica come superfinalista, Rasha si prepara al matrimonio, mentre il cane Koda e le pagelle aggiungono ulteriore suspense alla stagione. Il percorso verso la finale si fa sempre più coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Il Grande Fratello di Simona Ventura non è ancora giunto alla conclusione. Il 15 dicembre è infatti andata in onda un’altra semifinale che ha visto nuovi eliminati e altri finalisti. Durante la puntata spicca l’incontro tra Omer e Rasha nelle vesti di una sposa e l’ennesimo scontro tra Benedetta e Valentina per Domenico. Quest’ultimo ha dovuto abbandonare la Casa perdendo al televoto contro Omer che è diventato il quinto finalista insieme a Giulia, Anita, Jonas e Grazia. Ma è l’elezione di Anita come superfinalista ad avere attirato le critiche dal pubblico: ottenendo i voti dai compagni, la tatuatrice ha conquistato un posto garantito sul podio della finale del 18 dicembre, saltando i primi televoti. Panorama.it

