Ecco i finalisti del Grande Fratello 2025: Giulia Soponariu, Omer Elomari, Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Grazia Kendi. Questi cinque concorrenti si contendono la vittoria nella prossima fase del reality, dopo settimane di sfide e emozioni. I loro nomi sono ora al centro delle attenzioni dei telespettatori, pronti a scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore.

© Latuafonte.com - Grande Fratello 2025 vincitore: sondaggio Giulia, Omer, Jonas, Anita e Grazia

Sono loro cinque i finalisti del Grande Fratello 2025: Giulia Soponariu, Omer Elomari, Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Grazia Kendi. A sorpresa, la finale è stata spostata nella prima serata di giovedì 18 dicembre 2025. I concorrenti, dunque, avranno modo di trascorrere ancora altri tre giorni nella Casa più spiata d’Italia. Dopo di che, finiranno i giochi e verrà eletto il vincitore di questa edizione, condotta da Simona Ventura. Come si è potuto notare, questa volta, il reality show non ha coinvolto tantissimo il pubblico di Canale 5. Infatti, dopo anni, il programma finisce prima di Natale. I concorrenti, dunque, avranno modo di festeggiare con i propri cari fuori, anche il Capodanno. Latuafonte.com

Grande Fratello - Jessica Morlacchi è la vincitrice della diciottesima edizione

Grande Fratello 2025, sondaggio su chi sarà il vincitore: Jonas supera tutti e va in testa - I fan che stanno partecipando ai sondaggi online vorrebbero Jonas vincitore (34%), invece hanno poche possibilità Grazia e Domenico ... it.blastingnews.com