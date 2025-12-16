Grande Fratello 2025 televoto | Omer va in finale percentuali

Il televoto del Grande Fratello 2025 si conclude con Omer Elomari che conquista la finale, ottenendo il 52,67% delle preferenze contro Domenico. Poche ore prima della conclusione, le percentuali salgono drasticamente, con Omer al 91%, confermando il suo successo e la sua posizione di favorito per la vittoria finale.

Il quinto finalista del GF 2025 è Omer Elomari con il 52.67% (Domenico 47.33%). AGGIORNAMENTO 15 dicembre 2025: poche ore prima della finale, Omer Elomari è ancora in testa con il 91.24%. Domenico, invece, totalizza solo l’8.76%. AGGIORNAMENTO 12 dicembre 2025: continua a guidare il nostro sondaggio, che trovate a fine articolo, Omer con il 90.48%. Domenico resta fermo con il suo 9.52% e sembra non avere grandi chance di andare avanti durante la finale! AGGIORNAMENTO secondo televoto flash della semifinale: la quarta finalista è Grazia con il 70.31%. Rasha è stata eliminata con il 29.69%. Il quinto finalista verrà eletto durante la finale, in onda il 15 dicembre 2025: a contendersi il posto sono Domenico e Omer. Latuafonte.com

