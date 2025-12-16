Grande Fratello 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 15 dicembre tredicesima puntata

Ecco le ultime novità sul Grande Fratello 2025: durante la tredicesima puntata, andata in onda il 15 dicembre, sono stati annunciate le eliminazioni e le nomination. La seconda semifinale ha portato momenti intensi e decisioni importanti per i concorrenti, in un episodio ricco di emozioni e colpi di scena.

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 15 dicembre, tredicesima puntata Si è da poco conclusa la seconda semifinale del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 15 dicembre 2025 con le ultime news. Il racconto della diretta della 13a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 15 dicembre. La tredicesima puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 15 dicembre 2025 di Simona Ventura parte con una comunicazione ai concorrenti. La padrona di casa chiama tutti i casalinghi e casalinghe in passerella per comunicare che la finale del programma è stata posticipata a giovedì 18 dicembre 2025. Superguidatv.it GRANDE FRATELLO SHOCK! “ A SORPRESA DOVRÀ…” FAN SCONVOLTI Grande Fratello anticipazioni puntata 15 dicembre 2025 - Ecco le anticipazioni del Grande Fratello e cosa accadrà durante la puntata del 15 dicembre 2025. novella2000.it

Grande Fratello 2025, sondaggio su chi sarà il vincitore: Jonas supera tutti e va in testa - I fan che stanno partecipando ai sondaggi online vorrebbero Jonas vincitore (34%), invece hanno poche possibilità Grazia e Domenico ... it.blastingnews.com

Benvenuto in studio, Domenico! #GrandeFratello x.com

Vent’anni fa vinceva il Grande Fratello e portava a casa 220mila euro. Oggi Serena Garitta ammette: “Li ho buttati tutti”. Dalla notorietà improvvisa alla carriera in tv che non si è mai fermata: il racconto di chi ha vissuto due vite nello stesso reality. - facebook.com facebook