Grande Fratello 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 15 dicembre tredicesima puntata

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le ultime novità sul Grande Fratello 2025: durante la tredicesima puntata, andata in onda il 15 dicembre, sono stati annunciate le eliminazioni e le nomination. La seconda semifinale ha portato momenti intensi e decisioni importanti per i concorrenti, in un episodio ricco di emozioni e colpi di scena.

grande fratello 2025 news ultim8217ora eliminato e nomination di ieri sera 15 dicembre tredicesima puntata

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 15 dicembre, tredicesima puntata

Si è da poco conclusa la seconda semifinale del  Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda  lunedì 15 dicembre 2025  con le ultime news. Il racconto della diretta della 13a puntata del Grande Fratello 2025 di lunedì 15 dicembre. La  tredicesima puntata del Grande Fratello 2025  di  lunedì 15 dicembre 2025 di Simona Ventura  parte con una comunicazione ai concorrenti. La padrona di casa chiama tutti i casalinghi e casalinghe in passerella per comunicare che la finale del programma è stata posticipata a giovedì 18 dicembre 2025. Superguidatv.it

GRANDE FRATELLO SHOCK! “ A SORPRESA DOVRÀ…” FAN SCONVOLTI

Video GRANDE FRATELLO SHOCK! “ A SORPRESA DOVRÀ…” FAN SCONVOLTI

grande fratello 2025 newsGrande Fratello anticipazioni puntata 15 dicembre 2025 - Ecco le anticipazioni del Grande Fratello e cosa accadrà durante la puntata del 15 dicembre 2025. novella2000.it

grande fratello 2025 newsGrande Fratello 2025, sondaggio su chi sarà il vincitore: Jonas supera tutti e va in testa - I fan che stanno partecipando ai sondaggi online vorrebbero Jonas vincitore (34%), invece hanno poche possibilità Grazia e Domenico ... it.blastingnews.com