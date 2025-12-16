Giulia Soponariu, concorrente del Grande Fratello 2025, condivide un’esperienza drammatica vissuta da bambina: il suo rapimento all’età di tre anni. Un ricordo che ha segnato profondamente la sua vita, ora raccontato davanti alle telecamere, offrendo uno sguardo intimo e toccante sulla sua storia personale.

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, la storia di Giulia Soponariu: il rapimento a 3 anni | Video Mediaset

E’ il momento di Giulia Soponariu al Grande Fratello 2025. La concorrente racconta di un momento angosciante della sua vita ricordando quando è stata rapita all’età di 3 anni. Grande Fratello 2025, il rapimento di Giulia Soponariu. Giulia Soponariu ha raccontato nella casa del Grande Fratello 2025 un tragico momento della sua vita quando, a soli 3 anni, è stata rapita. Un rapimento che si è concluso nel migliore dei modi, visto che la piccola Giulia è tornata a casa. A distanza di anni la giovane concorrente ha voluto condividere questa traumatica esperienza con i suoi compagni d’avventura. “ Oggi ho imparato a dire brava Giulia grazie al percorso e al Grande Fratello. Superguidatv.it

GF: Anita Mazzotta torna al Grande Fratello dopo la morte di sua mamma #canalegossip

Grande Fratello 2025, diretta seconda semifinale: Omer quinto finalista, fuori Domenico - Il live minuto per minuto della seconda semifinale del Grande Fratello 19 in onda su Canale 5, in prima serata, lunedì 15 dicembre 2025 ... davidemaggio.it