Grande Fratello 2025 la storia di Giulia Soponariu | il rapimento a 3 anni | Video Mediaset

Grande Fratello 2025 la storia di Giulia Soponariu | il rapimento a 3 anni
Giulia Soponariu, concorrente del Grande Fratello 2025, condivide un’esperienza drammatica vissuta da bambina: il suo rapimento all’età di tre anni. Un ricordo che ha segnato profondamente la sua vita, ora raccontato davanti alle telecamere, offrendo uno sguardo intimo e toccante sulla sua storia personale.
E’ il momento di Giulia Soponariu al Grande Fratello 2025. La concorrente racconta di un momento angosciante della sua vita ricordando quando è stata rapita all’età di 3 anni. Grande Fratello 2025, il rapimento di Giulia Soponariu. Giulia Soponariu ha raccontato nella casa del Grande Fratello 2025 un tragico momento della sua vita quando, a soli 3 anni, è stata rapita. Un rapimento che si è concluso nel migliore dei modi, visto che la piccola Giulia è tornata a casa. A distanza di anni la giovane concorrente ha voluto condividere questa traumatica esperienza con i suoi compagni d’avventura. “ Oggi ho imparato a dire brava Giulia grazie al percorso e al Grande Fratello. Superguidatv.it
