Grande Fratello 2025 i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 15 dicembre | Video Mediaset

Ecco le nomination della settimana e i nominati di ieri sera, 15 dicembre, nella tredicesima puntata del Grande Fratello 2025. In vista della finale, le nomination sono state rivisitate, rendendo ancora più coinvolgente questa fase del reality. Scopri i dettagli delle nomination e le dinamiche che si sono sviluppate durante la puntata.

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 15 dicembre | Video Mediaset Nomination Grande Fratello del 15 dicembre 2025 13a puntata. Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello 2025 non può mancare il momento delle nomination anche se questa sera, in vista della finale sono completamente rivisitate. Spetta a Simona Ventura comunicare ai finalisti: " per proseguire nel gioco e sperare di vincere due di voi dovranno sfidarsi in un duello al televoto. 8 sfere e una sola gold, chi la pesca andrà al televoto e potrà scegliere il suo sfidante. Pescherete nell'ordine in cui vi siete disposti nella stanza ". Si inizia con Omer che pesca una sfera nera. Si procede con Giulia che pesca una sfera nera.

