Grande Fratello 2025 Grazia riabbraccia Mattia e scopre che è tornato single | Video Mediaset

Durante la seconda semifinale del Grande Fratello 2025, si è svolto un emozionante incontro tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri, appena tornato single dopo la fine della sua relazione con Carlotta Vendemmia. Un momento che ha catturato l’attenzione dei fan, segnando un nuovo capitolo nel percorso dei concorrenti all’interno della casa.

Durante la seconda semifinale del Grande Fratello 2025 va in scena l'incontro tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri, segnato dalla recente fine della relazione di lui con Carlotta Vendemmia. Grande Fratello 2025, Grazia ritrova Mattia tornato "single". Una bella sorpresa per Grazia Kendi durante la semifinale del Grande Fratello 2025. Simona Ventura avvisa la concorrente che Mattia, una volta uscito dalla casa, è tornato single. La ex fidanzata Carlotta Vendemmia, infatti, ha deciso di lasciarlo per via di alcuni comportamenti irrispettosi. Una notizia che sorpresa Grazia che commenta: " mi dispiace, Matti ci teneva tanto a lei ".

Mattia Scudieri e Grazia Kendi si riabbracciano - Grazia è la single lady per eccellenza: per mesi ha avuto un chiodo fisso, ovvero Mattia, ma i suoi sentimenti non hanno potuto avere un lieto fine perché il ragazzo era fidanzato. grandefratello.mediaset.it

