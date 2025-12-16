Grande Fratello 2025 chi è il super finalista di ieri sera lunedì 15 dicembre | Video Mediaset

Durante la puntata del 15 dicembre 2025 del Grande Fratello, si è assistito a un importante colpo di scena: i finalisti sono stati chiamati a eleggere un super finalista, che concorrerà alla vittoria finale nella serata di giovedì 18 dicembre. Un momento decisivo che ha lasciato i concorrenti e i telespettatori in attesa di scoprire il nome del candidato più forte.

Un colpo di scena al Grande Fratello 2025. Simona Ventura comunica ai finalisti che è arrivato il momento di votare un super finalista per la finale di giovedì 18 dicembre 2025. Grande Fratello 2025, l'elezione del super finalista. " State per fare una scelta importante, ci vorrà molto sangue freddo. In questo momento vi separo. Finalisti da adesso è un tutti contro tutti. State per eleggere un super finalista che grazie al vostro voto avrà un vantaggio importantissimo: salterà le sfide del televoto e andrà direttamente sul podio di questo GF 2025. Come sempre sarà solo e soltanto il pubblico a stabilire chi vincerà questa edizione.

