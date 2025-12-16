Grande Fratello 2025 chi è il quinto FINALISTA di ieri sera lunedì 15 dicembre 2025? Omer batte Domenico | Video Mediaset

Ieri sera, lunedì 15 dicembre 2025, si è svolta la seconda semifinale del Grande Fratello 2025, durante la quale sono stati annunciati i finalisti e l’eliminato. Con la conduzione di Simona Ventura, i concorrenti hanno affrontato il verdetto del televoto, portando alla definizione del quinto finalista e alla scelta dell’eliminato. Ecco i dettagli del risultato e i protagonisti della serata.

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, chi è il quinto FINALISTA di ieri sera lunedì 15 dicembre 2025? Omer batte Domenico | Video Mediaset Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 15 dicembre 2025? Durante la seconda semifinale del reality show, Simona Ventura ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi in finale tra Domenico e Omer? Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Puntata del 15 dicembre 2025. Durante la diretta di lunedì 15 dicembre 2025 del Grande Fratello 2025 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. Un televoto particolare visto che il pubblico da casa era chiamato a votare il quinto finalista tra Omer e Domenico. Spetta come sempre a Simona Ventura comunicare il verdetto del televoto per il quinto finalista tra Omer e Domenico.

Stasera a sorpresa c'è la semifinale bis del "Grande Fratello 2025", il penultimo atto della stagione - Solo uno tra Omer e Domenico si aggregherà al gruppo dei finalisti che giovedì 18 dicembre giocherà per la vittoria finale

