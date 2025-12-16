Grande Fratello 2025 Anita Mazzotta decide di non leggere la lettera del padre | ho curato la ferita | Video Mediaset
Anita Mazzotta, finalista del Grande Fratello 2025, affronta un momento delicato durante la semifinale, quando si trova di fronte a una sorpresa riguardante il padre. La concorrente decide di non leggere la lettera, spiegando di aver già curato una ferita del passato. Questo momento segna un punto importante nel suo percorso nel reality.
Anita Mazzotta è una delle finaliste del Grande Fratello 2025. Nella semifinale una sorpresa anche per lei, ma anche una difficile scelta che coinvolge il padre. Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta dopo la morte della mamma: “ho fatto la scelta giusta”. E’ il momento di Anita al Grande Fratello 2025. Simona Ventura: “ voglio parlare con te. Il momento più difficile per te lo conosciamo tutti. Dopo la scomparsa di tua madre hai deciso di tornare nella casa “. La concorrente precisa: “ si, è vero. Ho fatto la scelta giusta. Quando sono rientrata ero incerta, ma adesso posso dire con certezza che ho fatto la cosa giusta sia per me che per lei “. Superguidatv.it
Grande Fratello - La storia di Anita
Grande Fratello, cosa è successo nella semifinale: Anita superfinalista, Domenico eliminato, il faccia a faccia tra Benedetta e Valentina - Colpi di scena nella semifinale del Grande Fratello: Domenico eliminato, Omer in finale, la scelta coraggiosa di Anita ... libero.it
Grande Fratello 2025, l’elezione del super finalista - Grande Fratello 2025, i finalisti Giulia, Jonas, Anita, Grazia e Omer votano per il super finalista di questa edizione. superguidatv.it
"Mi sei mancato" #GrandeFratello x.com
Vent’anni fa vinceva il Grande Fratello e portava a casa 220mila euro. Oggi Serena Garitta ammette: “Li ho buttati tutti”. Dalla notorietà improvvisa alla carriera in tv che non si è mai fermata: il racconto di chi ha vissuto due vite nello stesso reality. - facebook.com facebook