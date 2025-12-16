Anita Mazzotta, finalista del Grande Fratello 2025, affronta un momento delicato durante la semifinale, quando si trova di fronte a una sorpresa riguardante il padre. La concorrente decide di non leggere la lettera, spiegando di aver già curato una ferita del passato. Questo momento segna un punto importante nel suo percorso nel reality.

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta decide di non leggere la lettera del padre: “ho curato la ferita” | Video Mediaset

Anita Mazzotta è una delle finaliste del Grande Fratello 2025. Nella semifinale una sorpresa anche per lei, ma anche una difficile scelta che coinvolge il padre. Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta dopo la morte della mamma: “ho fatto la scelta giusta”. E’ il momento di Anita al Grande Fratello 2025. Simona Ventura: “ voglio parlare con te. Il momento più difficile per te lo conosciamo tutti. Dopo la scomparsa di tua madre hai deciso di tornare nella casa “. La concorrente precisa: “ si, è vero. Ho fatto la scelta giusta. Quando sono rientrata ero incerta, ma adesso posso dire con certezza che ho fatto la cosa giusta sia per me che per lei “. Superguidatv.it

Grande Fratello - La storia di Anita

