Grand Christmas Concert alla Chiesa di San Paolo entro le Mura

Il Grand Christmas Concert si terrà alla Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, domenica 21 e lunedì 22 dicembre. L'evento vedrà protagonisti il Coro da Camera Italiano e l'Ensemble Vocale ResAltera, offrendo un suggestivo repertorio natalizio in un'atmosfera di festa e tradizione.

Opera in Roma, domenica 21 e lunedì 22 dicembre, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta, Grand Christmas Concert con il Coro da Camera Italiano, Ensemble Vocale ResAltera, St. Paul Orchestra, direttore, Stefano Vasselli, Rhonda AbouHana, soprano e Andrea D'Amelio, baritono.

