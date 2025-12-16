Gran Bretagna dichiarazioni choc del capo della Difesa | Pronti a mandare i nostri figli in guerra

Il capo della Difesa britannico, Richard Knighton, ha suscitato scalpore con dichiarazioni in cui afferma che le famiglie del Regno Unito devono essere pronte a mandare i figli in guerra contro la Russia. Le sue parole hanno sollevato molte polemiche, sottolineando la crescente tensione e l’allerta nel contesto geopolitico internazionale.

Dichiarazioni forti e destinate a creare molte polemiche. “Le famiglie britanniche devono essere pronte a mandare i loro figli e le loro figlie in guerra contro la Russia”, ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa britannico, Richard Knighton, aggiungendo che “più persone” d evono essere pronte a imbracciare le armi per proteggere il Paese. Sebbene le possibilità di un attacco russo diretto sul suolo britannico restino remote – ha spiegato intervenendo ieri sera a un evento del Royal United Services Institute a Westminster – ciò “non significa che le probabilità siano pari a zero”. Knighton ha chiesto alle scuole di incoraggiare i bambini a intraprendere lavori nell’industria bellica e ha affermato che più famiglie britanniche “sapranno cosa significa il sacrificio per la nostra nazione”. Secoloditalia.it

