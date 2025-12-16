Grammatica del gusto | perché la cucina italiana è patrimonio Unesco?

La cucina italiana, riconosciuta patrimonio UNESCO, rappresenta molto più di un insieme di ricette: è una vera e propria grammatica dei sentimenti e delle tradizioni che si tramandano nel tempo. Tra vapori di paiolo e sfoglie sottili, essa racconta tre millenni di storia, culture e rinascite, tradotta in un linguaggio universale di sapori e simboli.

Life&People.it Quale altra forma d’arte, se non quella che si consuma tra i vapori di un paiolo o nel taglio millimetrico di una sfoglia, possiede la forza di narrare tre millenni di migrazioni, dominazioni e rinascite? Non è solo nutrimento, ma una grammatica dei sentimenti che si declina in dialetti gastronomici infiniti. Oggi, questo coro di sapori ha ricevuto l’investitura più alta: la cucina italiana è patrimonio Unesco. Il riconoscimento, sancito dal Comitato Intergovernativo riunito a Nuova Delhi, non celebra un ricettario statico, bensì un “sistema di pratiche sociali, rituali e saperi” che identifica un intero popolo. Lifeandpeople.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ho letto l'ennesima classifica che mette lo Zampone Modenese e il Panino con la Milza tra i piatti 'peggiori' del mondo. Questa non è una valutazione, è una dichiarazione di guerra al nostro gusto e alla nostra Sapienza! Qui non si giudica il gradimento, ma l'ig - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.