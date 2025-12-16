Graduatorie GPS 2026 quando spetta doppio punteggio per abilitazione delle classi di concorso accorpate | la proposta del CSPI
Il CSPI propone una modifica nelle future graduatorie GPS 2026, introducendo il riconoscimento di doppio punteggio per le abilitazioni delle classi di concorso accorpate. Questa proposta riguarda le tabelle di valutazione dei titoli per le supplenze degli anni scolastici 2026/27 e 2027/28, con un impatto significativo sulla valorizzazione delle qualifiche dei candidati.
Nelle tabelle di valutazione dei titoli delle nuove graduatorie GPS valide per le supplenze degli anni scolastici 202627 e 202728 un passaggio importante sarà quello relativo al punteggio da attribuire alle abilitazioni delle classi di concorso accorpate. L'articolo . Orizzontescuola.it
GPS 2026, bozza ordinanza quali novità sono previste. Rispondiamo ai vostri quesiti
Aggiornamento Graduatorie GPS 2026: Bando in arrivo, ecco il testo Bozza e cosa prevede - Il CSPI ha pubblicato il parere relativo alla nuova Ordinanza Ministeriale per l'aggiornamento delle graduatorie GPS 2026 2028, contenente la bozza del Bando. ticonsiglio.com
Graduatorie GPS 2026, elenchi regionali per il ruolo, concorso PNRR3: quali notizie sono attese questa settimana. RISPOSTE AI QUESITI - Graduatorie di istituto, concorsi ordinari, elenchi regionali per il ruolo: il periodo prenatalizio è denso di informazioni per i docenti precari. orizzontescuola.it
Terminate le prove orali chi ha ottenuto minimo ventuno davanti alle commissioni aspetta la pubblicazione delle graduatorie. Il punto sulle prossime assunzioni - facebook.com facebook
