Graduatorie GPS 2026 elenchi regionali per il ruolo concorso PNRR3 | quali notizie sono attese questa settimana RISPOSTE AI QUESITI

Questa settimana si attendono importanti aggiornamenti sulle graduatorie GPS 2026, gli elenchi regionali per il ruolo e il concorso PNRR3. In un periodo ricco di novità, i docenti precari sono in attesa di risposte riguardo alle graduatorie di istituto, ai concorsi ordinari e alle procedure di nomina regionale.

Graduatorie di istituto, concorsi ordinari, elenchi regionali per il ruolo: il periodo prenatalizio è denso di informazioni per i docenti precari. A colloquio con i nostri utenti la docente esperta in normativa Sonia Cannas. L'articolo . Orizzontescuola.it Graduatorie GPS, scioglimento della riserva elenchi aggiuntivi e scelta delle 150 preferenze GPS docenti 2026, anno di prova, elenchi regionali: ecco le ultime notizie - GPS, elenchi regionali, GaE e concorsi: tanto di cui parlare quando ad essere interessati sono i docenti precari o interessati ad una supplenza. orizzontescuola.it GPS graduatorie 2026, Bozza ordinanza: quali novità sono previste. RISPOSTE AI QUESITI - Graduatorie GPS 2026/28: è l'anno dell'aggiornamento, con una nuova Ordinanza e - orizzontescuola.it

ELENCHI REGIONALI DEGLI IDONEI - Gli idonei dei concorsi Pnrr che attendono gli elenchi regionali per puntare al ruolo, ma sono collocati oltre il 30% delle loro graduatorie e di conseguenza manifestano il timore di non rientrare, non hanno motivo di preoc - facebook.com facebook