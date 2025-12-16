Gomorra - Le Origini, il prequel della celebre serie Sky, debutta con due proiezioni evento a Roma e Napoli. In anteprima, vengono mostrati i primi due episodi della nuova produzione, ambientata nella Napoli del 1977 e incentrata sul giovane Pietro Savastano. La serie sarà disponibile su Sky e NOW a partire dal 9 gennaio.

© Digital-news.it - Gomorra - Le Origini: due proiezioni evento a Roma e Napoli per il prequel della serie cult

Sky e The Space Cinema presentano i primi due episodi della nuova serie Sky Original, in arrivo su Sky e NOW il 9 gennaio, con il giovane Pietro Savastano protagonista della Napoli del 1977. Prima della storia che tutti conoscono, c’è quella che nessuno ha ancora mai visto. Per celebrare l’arrivo di Gomorra – Le Origini, l’atteso prequel diretto da Marco D’Amore della premiata serie Sky Original che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, Sky e The Space Cinema organizzano due proiezioni evento, a Roma e a Napoli, per i fan della saga crime dal bestseller di Roberto Saviano. Il pubblico potrà prenotare gratuitamente il proprio posto in sala, fino a esaurimento della disponibilità, attraverso il sito di The Space Cinema, e avere la possibilità di vedere i primi due episodi della nuova serie introdotti dal regista Marco D’Amore, dai giovani protagonisti di Gomorra – Le Origini, che debutterà su Sky e NOW il 9 gennaio, e dallo storico e amatissimo cast di Gomorra – La Serie. Digital-news.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gomorra - Le Origini Trailer ufficiale

Gomorra – Le Origini: A Roma e Napoli due anteprime gratuite per i fan, ecco come partecipare - L'8 e il 9 gennaio Sky in collaborazione con The Space Cinema organizza due proiezioni evento di Gomorra - comingsoon.it