Arriva una straordinaria anteprima di ‘Gomorra – Le Origini’, un’occasione imperdibile per i fan di scoprire in anteprima due episodi speciali gratuiti. Prima della narrazione che tutti conoscono, si svelano i retroscena e le origini di un mondo intricato e affascinante, offrendo uno sguardo inedito su una storia ancora tutta da esplorare.

© Anteprima24.it - ‘Gomorra – Le Origini’, due anteprime speciali gratuite per i fan

Tempo di lettura: 4 minuti Prima della storia che tutti conoscono, c’è quella che nessuno ha ancora mai visto. Per celebrare l’arrivo di Gomorra – Le Origini, l’atteso prequel diretto da Marco D’Amore della premiata serie Sky Original che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, Sky e The Space Cinema organizzano due proiezioni evento, a Roma e a Napoli, per i fan della saga crime dal bestseller di Roberto Saviano. Il pubblico potrà prenotare gratuitamente il proprio posto in sala, fino a esaurimento della disponibilità, attraverso il sito di The Space Cinema, e avere la possibilità di vedere i primi due episodi della nuova serie introdotti dal regista Marco D’Amore, dai giovani protagonisti di Gomorra – Le Origini, che debutterà su Sky e NOW il 9 gennaio, e dallo storico e amatissimo cast di Gomorra – La Serie. Anteprima24.it

