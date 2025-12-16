Gnocchi | I cittadini si allontanano di fronte alla donna o uomo forte al comando

Claudia Gnocchi, consigliera del Gruppo Misto, riflette sulle dinamiche politiche emerse durante la discussione sul bilancio comunale. Dopo tre anni di mandato, si è resa conto di essere stata esclusa dalla chat dei capigruppo di maggioranza, evidenziando un fenomeno di distacco tra i cittadini e le figure di comando forte.

Un’amara scoperta quella di Claudia Gnocchi, consigliera del Gruppo Misto. Dopo tre anni di mandato si è accorta, in questi giorni nei quali si affronta il bilancio comunale, di essere stata eliminata dalla chat di WhatsApp dei capigruppo di maggioranza. Il sindaco si interfaccia con i capigruppo. Ilpiacenza.it

