Gli Usa | Risolto il 90% dei problemi Ma Zelensky tergiversa sui territori
Dopo i colloqui a Berlino, gli Stati Uniti esprimono ottimismo annunciando di aver risolto il 90% dei problemi legati alla sicurezza in Ucraina. Zelensky, invece, appare indeciso sui territori, mentre i leader Ue elogiano i progressi grazie al ruolo degli Stati Uniti e sottolineano il sostegno al presidente ucraino in vista di consultazioni popolari.
Ottimismo degli States dopo i colloqui a Berlino: «Garanzie di sicurezza molto forti per Kiev». I leader Ue plaudono ai passi avanti fatti grazie a Trump: «Sostegno al presidente ucraino se consulterà il suo popolo». Le trattative tra la Casa Bianca e Kiev sul piano di pace sono state segnate da importanti «progressi». Questo è il fil rouge che accomuna le dichiarazioni della delegazione ucraina e di quella americana, dopo il faccia a faccia a Berlino tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il suo negoziatore, Rustem Umerov, l’inviato americano, Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner. Laverita.info
Usa, risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev - Il 90% delle questioni è stato risolto tra Russia e Ucraina: lo hanno riferito alti dirigenti Usa in una call cui ha partecipato anche l'ANSA in merito ai colloqui di Berlino sull'Ucraina. ansa.it
Ucraina, nuovi colloqui a Berlino. Gli Stati Uniti: “Discussioni con Kiev molto positive, Mosca accetterà. Risolto il 90% dei problemi" - L'alto rappresentante Ue Kallas: "La proposta sui prestiti può essere approvata a maggioranza qualificata, non pesa sui nostri contribuenti" ... affaritaliani.it
