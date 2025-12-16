Gli USA confermano che la Russia sarebbe disposta ad accettare l’ingresso dell’Ucraina nell’UE

Gli Stati Uniti hanno confermato che la Russia sarebbe disposta ad accettare l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea durante i negoziati a Berlino, segnando un possibile passo verso una risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. La questione rappresenta un elemento chiave nei colloqui in corso, con implicazioni geopolitiche di vasta portata.

Durante i negoziati in corso a Berlino, gli USA confermano che la Russia sarebbe disposta ad accettare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea come parte di un potenziale accordo di pace.