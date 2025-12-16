Gli USA confermano che la Russia sarebbe disposta ad accettare l’ingresso dell’Ucraina nell’UE

16 dic 2025

Gli Stati Uniti hanno confermato che la Russia sarebbe disposta ad accettare l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea durante i negoziati a Berlino, segnando un possibile passo verso una risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. La questione rappresenta un elemento chiave nei colloqui in corso, con implicazioni geopolitiche di vasta portata.

