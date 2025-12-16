Il seminario organizzato da DIRIGENTISCUOLA affronta il ruolo delle scuole nel supportare gli studenti nel loro percorso formativo e professionale. L’appuntamento, in programma domani alle 14, si concentra su come rendere il sistema scolastico più efficace e sostenibile, offrendo strumenti e strategie per favorire scelte consapevoli e orientamento efficace.

© Ilgiorno.it - Gli studenti dopo la scuola. Corso per presidi

Cosa deve fare la scuola per rendere il sistema efficace e sostenere gli studenti in scelte consapevoli riguardanti il loro percorso formativo e professionale? È questo il tema del seminario formativo, organizzato da DIRIGENTISCUOLA, che si svolgerà domani, dalle 14.30 alle 18, nella Sala Arazzi Ottavio Missoni del Museo MA*GA di Gallarate. L’evento è specificamente rivolto a dirigenti e personale scolastico e ha come obiettivo l’orientamento e l’obiettivo di risultato dei dirigenti stessi. Focus del seminario, infatti, è il tema cruciale dell’orientamento tra i cicli scolastici e verso il mondo del lavoro, discutendo le azioni che la scuola deve intraprendere per rendere il sistema efficace e sostenere gli studenti in scelte consapevoli riguardanti il loro percorso formativo e professionale. Ilgiorno.it

I 5 LICEI ITALIANI PIÙ DIFFICILI?????

Riconoscimenti a studenti del corso architettura di Cagliari - Gli studenti e le studentesse del corso di Laurea magistrale in Architettura sono stati premiati ai concorsi internazionali Kaira Looro e of Emotions ... ansa.it

Dopo i riconoscimenti agli studenti, presentazione della graphic novel tratta da “Fontamara”. Interventi del fumettista Salvatore Di Marco e di Silvia Grosso, che ha parlato del suo nuovo libro #ilcentro - facebook.com facebook

Dopo aver detto agli studenti di #Medicina che la contestavano di essere "poveri comunisti" e persone inutili, #Bernini si "confronta" con loro con il microfono in mano, evidentemente per sovrastare le loro voci. Poi se ne va tronfia e beffarda. E questa sarebbe x.com