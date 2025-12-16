Gli studenti del Russell-Newton recitano e danzano in Ceneri voci di un Natale negato
Gli studenti del Russell-Newton, in collaborazione con l’Associazione “Il Banco degli Scampoli”, presentano in anteprima
Gli studenti, in collaborazione con l’Associazione culturale “Il Banco degli Scampoli” presenta in anteprima la performance di danza e immagini "Ceneri, voci di un Natale negato", un'opera intensa e necessaria di Samantha Taruffi, che ha ideato coreografie coinvolgenti unite a scene toccanti. Non. Firenzetoday.it
