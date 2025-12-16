Gli Stati Uniti ritirano le sanzioni contro il giudice brasiliano Alexandre de Moraes | svolta diplomatica?

Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro delle sanzioni contro il giudice brasiliano Alexandre de Moraes, segnando una possibile svolta nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Dopo mesi di tensioni legate alle sanzioni, questa mossa apre nuovi scenari nel rapporto tra Washington e Brasilia.

Negli ultimi mesi, la scelta degli Stati Uniti di sanzionare Alexandre de Moraes, giudice della Corte Suprema Federale del Brasile, ha segnato uno dei momenti più tesi nei rapporti tra Washington e Brasilia. Quella che era stata presentata come una misura dura contro presunte violazioni dei diritti umani si è però chiusa con una revoca arrivata dopo pochi mesi, sorprendendo osservatori e politica. Perché de Moraes era stato sanzionato. Il 30 luglio 2025, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito Alexandre de Moraes tra i soggetti designati ai sensi del Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, accusandolo di «abuso di autorità, campagne di censura e detenzioni arbitrarie» nell’ambito di indagini e procedimenti in Brasile. Secoloditalia.it

